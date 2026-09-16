Αν με θέλεις
Μύρωνας Στρατής
Από το Άλμπουμ Allos Kosmos που κυκλοφόρησε το 2011
Στίχοι
Μια αγάπη μες στη στάχτη
δυο φιλιά που μοιάζουν με δάκρυ
μοιάζει αστείο το αντίο
μοιάζει ψέμα η ψυχρή σου ματιά
μα το νιώθω δεν είναι αργά
Αν το θέλεις ναι κράτησε με
αν με θέλεις ναι
αν το θέλεις ναι κράτησε με
αν με θέλεις ναι
Τι και αν όλα μοιάζουν λάθος
τι και αν πια δε μας φτάνει το πάθος
άλλος ήλιος άλλη ανάσα
άλλος κόσμος
μα μια κοίνη καρδιά
μα το νιώθω δεν είναι αργά
Αν το θέλεις ναι κράτησε με
αν με θέλεις ναι
αν το θέλεις ναι κράτησε με
αν με θέλεις ναι
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