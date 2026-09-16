Μια αγάπη μες στη στάχτη

δυο φιλιά που μοιάζουν με δάκρυ

μοιάζει αστείο το αντίο

μοιάζει ψέμα η ψυχρή σου ματιά

μα το νιώθω δεν είναι αργά

Αν το θέλεις ναι κράτησε με

αν με θέλεις ναι

αν το θέλεις ναι κράτησε με

αν με θέλεις ναι

Τι και αν όλα μοιάζουν λάθος

τι και αν πια δε μας φτάνει το πάθος

άλλος ήλιος άλλη ανάσα

άλλος κόσμος

μα μια κοίνη καρδιά

μα το νιώθω δεν είναι αργά

Αν το θέλεις ναι κράτησε με

αν με θέλεις ναι

αν το θέλεις ναι κράτησε με

αν με θέλεις ναι