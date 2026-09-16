Σε τρομάζει πια

η δική μου αγκαλιά

γιατί το βλέπω προσπαθείς

απ’ την αγάπη να κρυφτείς

γιατί το νιώθω πως θες

να αφεθείς το μπορείς

δίπλα σου θα `μαι εγώ

θα το δεις

Μη φοβάσαι μη φοβάσαι

Μη φοβάσαι

δεν έχει εγωισμό

αυτό που νιώθω τώρα εγώ

θα δεις μια θάλασσα ανοιχτή

για σένα θα `μαι πάντα εκεί

θα δεις το νιώθω πως θες

να αφεθείς το μπορείς

δίπλα σου θα `μαι εγώ

θα το δεις

Μη φοβάσαι μη φοβάσαι

τι; τι; τι φοβάσαι;

μη φοβάσαι