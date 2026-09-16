Μη φοβάσαι
Μύρωνας Στρατής
Από το Άλμπουμ Allos Kosmos που κυκλοφόρησε το 2011
Στίχοι
Σε τρομάζει πια
η δική μου αγκαλιά
γιατί το βλέπω προσπαθείς
απ’ την αγάπη να κρυφτείς
γιατί το νιώθω πως θες
να αφεθείς το μπορείς
δίπλα σου θα `μαι εγώ
θα το δεις
Μη φοβάσαι μη φοβάσαι
Μη φοβάσαι
δεν έχει εγωισμό
αυτό που νιώθω τώρα εγώ
θα δεις μια θάλασσα ανοιχτή
για σένα θα `μαι πάντα εκεί
θα δεις το νιώθω πως θες
να αφεθείς το μπορείς
δίπλα σου θα `μαι εγώ
θα το δεις
Μη φοβάσαι μη φοβάσαι
τι; τι; τι φοβάσαι;
μη φοβάσαι
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