Δες Εγώ
Μύρωνας Στρατής
Από το Άλμπουμ Vathies Anapnoes που κυκλοφόρησε το 2016
Στίχοι
Έχω ποντάρει σε εμάς
και αυτό δε θα αλλάξει
κι αν πια δε μου χαμογελάς
κι ας με έχεις ξεπεράσει.
Έχω ποντάρει σε εμάς
και πίσω δε θα κάνω
το βλέπω είναι ακατόρθωτο
μα πίσω εγώ δεν κάνω, ναι.
Δες εγώ σε θέλω εδώ
μα εσύ κοιτάς τα σύννεφα καρδιά μου.
Δεν μπορώ να ονειρευτώ
μια νέα αρχή με εσένα μακριά μου.
Μια νέα αρχή με εσένα μακριά μου.
Έχω ποντάρει σε εμάς
δεν με νοιάζουν τα σημάδια
έχεις αλλάξει διαδρομή
η καρδιά σου είναι άδεια.
Έχω ποντάρει σε εμάς
και ήρωας θα νιώσω
μπροστά σου όπως θα αιμορραγώ
σαν ήρωας θα νιώσω, ναι.
Δες εγώ σε θέλω εδώ
μα εσύ κοιτάς τα σύννεφα καρδιά μου.
Δεν μπορώ να ονειρευτώ
μια νέα αρχή με εσένα μακριά μου.
Μια νέα αρχή με εσένα μακριά μου.
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