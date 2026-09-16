Έχω ποντάρει σε εμάς

και αυτό δε θα αλλάξει

κι αν πια δε μου χαμογελάς

κι ας με έχεις ξεπεράσει.

Έχω ποντάρει σε εμάς

και πίσω δε θα κάνω

το βλέπω είναι ακατόρθωτο

μα πίσω εγώ δεν κάνω, ναι.

Δες εγώ σε θέλω εδώ

μα εσύ κοιτάς τα σύννεφα καρδιά μου.

Δεν μπορώ να ονειρευτώ

μια νέα αρχή με εσένα μακριά μου.

Μια νέα αρχή με εσένα μακριά μου.

Έχω ποντάρει σε εμάς

δεν με νοιάζουν τα σημάδια

έχεις αλλάξει διαδρομή

η καρδιά σου είναι άδεια.

Έχω ποντάρει σε εμάς

και ήρωας θα νιώσω

μπροστά σου όπως θα αιμορραγώ

σαν ήρωας θα νιώσω, ναι.

Δες εγώ σε θέλω εδώ

μα εσύ κοιτάς τα σύννεφα καρδιά μου.

Δεν μπορώ να ονειρευτώ

μια νέα αρχή με εσένα μακριά μου.

Μια νέα αρχή με εσένα μακριά μου.