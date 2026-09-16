Άλμπουμ

Vathies Anapnoes

Μύρωνας Στρατής

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Νικάει Το Φιλί
    Ελα Και Μην Σε Νοιάζει
    Βαθειές Αναπνοές
    Κανένας Δεν Σε Θέλει Όπως Εγώ
    Παντρεψου Με
    Δες Εγώ
    Πώς Μπορείς
    Θέλω Δύο Ζωές
    Δεν Είναι Αργά
    Δε Φτάνει Η Αγάπη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας και γυναίκα κάθονται αντικριστά σε καρέκλες σε λευκό δωμάτιο.
2020
Oso Zeis
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα καλλιτέχνη σε μωβ φόντο με τίτλο «Δεν Είναι Έτσι Η Αγάπη».
2019
Den Einai Etsi I Agapi
Κοντινό πορτρέτο άνδρα με μαύρο μπουφάν σε φόντο με τροπικά μοτίβα
2018
Nomos
2017
An Tolmas
Άνδρας με γυαλιά ηλίου σε κοντινό πλάνο με αναγραφόμενο κείμενο
2017
An Tolmas
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα που φοράει μαύρο δερμάτινο μπουφάν σε τροπικό φόντο
2017
Den Einai Arga (Mar G Rock Remix)