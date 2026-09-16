Θέλω Δύο Ζωές
Μύρωνας Στρατής
Από το Άλμπουμ Vathies Anapnoes που κυκλοφόρησε το 2016
Στίχοι
Από το νέκταρ σου πίνω
δε θέλω αλκοόλ
με μια ματιά με τελειώνεις
ένα νέο ρεκόρ.
Με έχει χάσει η μέρα
και δεν έχω ενοχές
γιατί μαζί σου οι νύχτες
είναι ηλεκτρικές.
Θέλω δυο ζωές
στο τέρμα να τις ζήσω
θέλω δυο στιγμές
να σε ξαναγαπήσω.
Διακεκομμένες γραμμές
μα εγώ δεν προσπερνώ
απολαμβάνω το δρόμο
το ταξίδι αυτό.
Έχεις πειράξει τα φρένα
μου `χεις δώσει σπρωξιά
μωρό μου όλα για σένα
ξανά και ξανά.
Θέλω δυο ζωές
στο τέρμα να τις ζήσω
θέλω δυο στιγμές
να σε ξαναγαπήσω.
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