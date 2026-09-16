Θέλω Δύο Ζωές

Από το νέκταρ σου πίνω

δε θέλω αλκοόλ

με μια ματιά με τελειώνεις

ένα νέο ρεκόρ.

Με έχει χάσει η μέρα

και δεν έχω ενοχές

γιατί μαζί σου οι νύχτες

είναι ηλεκτρικές.

Θέλω δυο ζωές

στο τέρμα να τις ζήσω

θέλω δυο στιγμές

να σε ξαναγαπήσω.

Διακεκομμένες γραμμές

μα εγώ δεν προσπερνώ

απολαμβάνω το δρόμο

το ταξίδι αυτό.

Έχεις πειράξει τα φρένα

μου `χεις δώσει σπρωξιά

μωρό μου όλα για σένα

ξανά και ξανά.

Θέλω δυο ζωές

στο τέρμα να τις ζήσω

θέλω δυο στιγμές

να σε ξαναγαπήσω.