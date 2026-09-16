Πώς Μπορείς

Μύρωνας Στρατής

Από το Άλμπουμ Vathies Anapnoes που κυκλοφόρησε το 2016
Στίχοι

Ένα μακό σου και μια ζακέτα
ένα cd σου με επιλογές
όλα τα μάζεψες μα αυτά ξέμειναν
σε περιμένουν όποτε θες.

Έγραψα δυο λόγια έγραψα
μια σελίδα στο τραπέζι
μα πριν έρθεις πάει τη πέταξα
δε μετράει το σ’ αγαπώ.

Πώς μπορείς να μου λες ότι όλα για πάντα τέλειωσαν
πώς μπορείς χωρίς εμένα ν’ ανοίγεις φτερά.
Μη ξεχνάς το αστέρι που κάποτε ήταν δικό μας
μη μιλάς, ας μη μιλήσει για λίγο η σιωπή.
Πώς μπορείς να μη μ’ αγαπάς.

Κι όπως περνάνε γρήγορα οι μέρες
ένα με κάνει να πονώ
έτσι όπως πάμε θα σε ξεχάσω
σιγά σιγά σε λησμονώ.

Έγραψα δυο λόγια έγραψα
μια σελίδα στο τραπέζι
μα πριν έρθεις πάει τη πέταξα
δε μετράει το σ’ αγαπώ.

Πώς μπορείς να μου λες ότι όλα για πάντα τέλειωσαν
πώς μπορείς χωρίς εμένα ν’ ανοίγεις φτερά.
Μη ξεχνάς το αστέρι που κάποτε ήταν δικό μας
μη μιλάς, ας μη μιλήσει για λίγο η σιωπή.
Πώς μπορείς να μη μ’ αγαπάς.

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