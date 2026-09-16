Παντρεψου Με
Μύρωνας Στρατής
Από το Άλμπουμ Vathies Anapnoes που κυκλοφόρησε το 2016
Στίχοι
Θέλω όπως είμαστε
να μείνουμε μαζί για μια ζωή.
Να ανθίζεις να γελάς
το τριαντάφυλλο, ο πλανήτης μου εσύ.
Δώσε μου το χέρι σου
πάρε μια ζωή.
Δε με νοιάζουν οι δύσκολες συνθήκες
έχω μια αποθήκη για τις λύπες.
Από τη στιγμή που θα μου πεις το ναι
έχω απογειωθεί τρελαίνομαι
παντρέψου με.
Θέλω στα ογδόντα μας
να είμαστε αφόρητα τρελοί.
Κρύο ζέστη η ζωή
ας μπλέξουμε, ας το ζήσουμε μαζί.
Δώσε μου το χέρι σου
πάρε μια ζωή.
Δε με νοιάζουν οι δύσκολες συνθήκες
έχω μια αποθήκη για τις λύπες.
Από τη στιγμή που θα μου πεις το ναι
έχω απογειωθεί τρελαίνομαι
παντρέψου με.
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