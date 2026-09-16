Ποιος τα αστέρια θα μετρά για σένα

κάποιος άλλος, όχι εγώ

και ποιος όλα θα τα αντέξει για σένα

όπως εγώ

κάθε μέρα που είναι μακριά σου

περνάει σαν τρένο

ό, τι είχα κρατήσει δικό μου

μοιάζει πια ξένο.

Όλα τρέχουν στροβιλίζονται και χάνονται

παραδίνομαι και εγώ

παραδίνομαι δεν νιώθω δεν αισθάνομαι

μακριά σου δε ζω

Την καρδιά του ποιος να ανοίγει για σένα

κάποιος άλλος, όχι εγώ

το μυαλό του ποιος θα χάσει για σένα

όπως εγώ

ό, τι κι αν κοιτάζω τώρα

μοιάζει άδειο και γκρίζο

αυτό τον κόσμο χωρίς εσένα

δεν αναγνωρίζω.

Όλα τρέχουν στροβιλίζονται και χάνονται

παραδίνομαι και εγώ

παραδίνομαι δεν νιώθω δεν αισθάνομαι

μακριά σου δε ζω

Κι όλα τρέχουν στροβιλίζονται και χάνονται

παραδίνομαι και εγώ

παραδίνομαι δεν νιώθω δεν αισθάνομαι

μακριά σου δε ζω