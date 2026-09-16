Epityhies 2011

Ονειροπαγίδα

Μη σβήνεις τα φώτα

Όχι Εγώ

Σε όνειρα χαμένα

Το παιχνίδι παίζεται ακόμα

Αγόρι μου

Ξημερώνει

Εγώ για δύο

Goal

Λόγια φιλικά

Αποχαιρετισμός

Πέφτεις σε λάθη

Έρως ο αιμοβόρος

Αχ, ωραία μου πατρίδα

Βόρειος καημός

Αγάπη

Η τρύπα

Αν

Έρασμος

Το μέτρημα

Να βάλω τα μεταξωτά

Μαίρη μη λυπάσαι πια

Θες Γοργόνες

Δεν ανήκω πουθενά

Μαρκαδόρος

Federico Garcia Lorca

Το κύμα

Επαναστάτης

Πριν Μας Δει Κανείς

Πρωινό τσιγάρο

Το “σ’ αγαπώ”

Γλυκά μου μάτια αγαπημένα

Αγάπη σ’ εμένα

Για πάντα

Νύχτα

Οι μοίρες

Τρέλα καλοκαίρια

Θα σου φανερωθώ

Sallasana Sallasana

Τι να σκεφτώ

Άρωμα

Μείνε, αγάπη μου, κοντά μου

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα

Ομορφοι και ηττημένοι

Να έχει καρδιά η μοναξιά

Πυροσβεστήρας

Σιγά το πράγμα

Τι είναι κράτος;

Τον κόσμο αν αλλάξεις

Ballada por un catalan

Καλοκαιρία και χειμώνες

Μαλαΐσινα

Μη φύγεις

Τα πάντα είσαι εσύ

Μέσα μου κρύβεσαι εσύ

Αν δε μ’ αγαπάς

Στην αγκαλιά σου

Απόψε

Τα θέλεις όλα

Δύσκολη νύχτα