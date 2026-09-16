Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2010
Epityhies 2011
Μύρωνας Στρατής
Κυκλοφόρησε το 2010
Λίστα Τραγουδιών
Ονειροπαγίδα
Μη σβήνεις τα φώτα
Όχι Εγώ
Σε όνειρα χαμένα
Το παιχνίδι παίζεται ακόμα
Αγόρι μου
Ξημερώνει
Εγώ για δύο
Goal
Λόγια φιλικά
Αποχαιρετισμός
Πέφτεις σε λάθη
Έρως ο αιμοβόρος
Αχ, ωραία μου πατρίδα
Βόρειος καημός
Αγάπη
Η τρύπα
Αν
Έρασμος
Το μέτρημα
Να βάλω τα μεταξωτά
Μαίρη μη λυπάσαι πια
Θες Γοργόνες
Δεν ανήκω πουθενά
Μαρκαδόρος
Federico Garcia Lorca
Το κύμα
Επαναστάτης
Πριν Μας Δει Κανείς
Πρωινό τσιγάρο
Το “σ’ αγαπώ”
Γλυκά μου μάτια αγαπημένα
Αγάπη σ’ εμένα
Για πάντα
Νύχτα
Οι μοίρες
Τρέλα καλοκαίρια
Θα σου φανερωθώ
Sallasana Sallasana
Τι να σκεφτώ
Άρωμα
Μείνε, αγάπη μου, κοντά μου
Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα
Ομορφοι και ηττημένοι
Να έχει καρδιά η μοναξιά
Πυροσβεστήρας
Σιγά το πράγμα
Τι είναι κράτος;
Τον κόσμο αν αλλάξεις
Ballada por un catalan
Καλοκαιρία και χειμώνες
Μαλαΐσινα
Μη φύγεις
Τα πάντα είσαι εσύ
Μέσα μου κρύβεσαι εσύ
Αν δε μ’ αγαπάς
Στην αγκαλιά σου
Απόψε
Τα θέλεις όλα
Δύσκολη νύχτα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη