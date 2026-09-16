Άλμπουμ

Epityhies 2011

Μύρωνας Στρατής

Κυκλοφόρησε το 2010
Λίστα Τραγουδιών
    Ονειροπαγίδα
    Μη σβήνεις τα φώτα
    Όχι Εγώ
    Σε όνειρα χαμένα
    Το παιχνίδι παίζεται ακόμα
    Αγόρι μου
    Ξημερώνει
    Εγώ για δύο
    Goal
    Λόγια φιλικά
    Αποχαιρετισμός
    Πέφτεις σε λάθη
    Έρως ο αιμοβόρος
    Αχ, ωραία μου πατρίδα
    Βόρειος καημός
    Αγάπη
    Η τρύπα
    Αν
    Έρασμος
    Το μέτρημα
    Να βάλω τα μεταξωτά
    Μαίρη μη λυπάσαι πια
    Θες Γοργόνες
    Δεν ανήκω πουθενά
    Μαρκαδόρος
    Federico Garcia Lorca
    Το κύμα
    Επαναστάτης
    Πριν Μας Δει Κανείς
    Πρωινό τσιγάρο
    Το “σ’ αγαπώ”
    Γλυκά μου μάτια αγαπημένα
    Αγάπη σ’ εμένα
    Για πάντα
    Νύχτα
    Οι μοίρες
    Τρέλα καλοκαίρια
    Θα σου φανερωθώ
    Sallasana Sallasana
    Τι να σκεφτώ
    Άρωμα
    Μείνε, αγάπη μου, κοντά μου
    Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα
    Ομορφοι και ηττημένοι
    Να έχει καρδιά η μοναξιά
    Πυροσβεστήρας
    Σιγά το πράγμα
    Τι είναι κράτος;
    Τον κόσμο αν αλλάξεις
    Ballada por un catalan
    Καλοκαιρία και χειμώνες
    Μαλαΐσινα
    Μη φύγεις
    Τα πάντα είσαι εσύ
    Μέσα μου κρύβεσαι εσύ
    Αν δε μ’ αγαπάς
    Στην αγκαλιά σου
    Απόψε
    Τα θέλεις όλα
    Δύσκολη νύχτα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας και γυναίκα κάθονται αντικριστά σε καρέκλες σε λευκό δωμάτιο.
2020
Oso Zeis
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα καλλιτέχνη σε μωβ φόντο με τίτλο «Δεν Είναι Έτσι Η Αγάπη».
2019
Den Einai Etsi I Agapi
Κοντινό πορτρέτο άνδρα με μαύρο μπουφάν σε φόντο με τροπικά μοτίβα
2018
Nomos
2017
An Tolmas
Άνδρας με γυαλιά ηλίου σε κοντινό πλάνο με αναγραφόμενο κείμενο
2017
An Tolmas
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα που φοράει μαύρο δερμάτινο μπουφάν σε τροπικό φόντο
2017
Den Einai Arga (Mar G Rock Remix)