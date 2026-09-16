Στο μαγαζί Σάββατο βράδυ

τέρμα το γκάζι και συ

όλο κοιτάς, χορεύεις για μένα

πίνεις, μου χαμογελάς

Θα σ’ αρπάξω μωρό μου

στη μέση του κόσμου

Στο ρυθμό της μουσικής ...

Πέσ’ το δεν ακούει κανείς ...

Μη φοβάσαι ν’ αφεθείς ...

Κάν’ το, πριν μας δει κανείς ...

Μες στο χαμό τα φώτα γυρίζουν

σε υπνωτίζουν και γω

δε σταματώ να σε κοιτάζω

δε σε αφήνω λεπτό

Θα σ’ αρπάξω μωρό μου

στη μέση του κόσμου

θά `σαι τώρα δικιά μου

θα σε κάνω δικιά μου

Στο ρυθμό της μουσικής ...

Πέσ’ το δεν ακούει κανείς ...

Μη φοβάσαι ν’ αφεθείς ...

Κάν’ το, πριν μας δει κανείς ...