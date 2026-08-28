Στα μηνύματα μου γράφεις σ’ αγαπώ

Όμως πρέπει την αλήθεια να σου πω

Είναι λάθος να πιστέψουμε ξανά

Σε μια σχέση που δεν βγάζει πουθενά

Ας τελειώσουμε καλύτερα μια σχέση βαρετή

Και ας μείνουμε δυο φίλοι, δυο γνωστοί

Ας τελειώσουμε, δε γίνεται ο έρωτας να ξαναγεννηθεί

Ας τελειώσουμε καλύτερα μια σχέση βαρετή

Και ας μείνουμε δυο φίλοι, δυο γνωστοί

Ας χωρίσουμε σαν χείλη

που δεν ανταμώθηκαν για μια στιγμή

Στα τηλέφωνα με παίρνεις κι όλο κλαις

Πως ακόμα δεν τελειώσαμε μου λες

Να με ψάχνεις τώρα δεν ωφελεί

Το κουράσαμε αγάπη μου πολύ