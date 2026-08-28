Άλμπουμ

Nino, Nino, Nino

Νίνο

Κυκλοφόρησε το 2003
Λίστα Τραγουδιών
    Καλημέρα
    Θέλω Να Σε Δω
    Χωρίς Να Σε Ξέρω
    Σταμάτα
    Όλα Για Σένα
    Σε Παρακαλώ
    Όλος Ο Κόσμος
    Σα Ναυάγι
    Ας Τελειώσουμε
    Φίλε Μου
    Σκότωσε Με
    Πώς
    Skies
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