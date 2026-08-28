Πες μου γιατί στα μάτια σου

Ο φόβος ξαγρυπνά

Το τέλος μας πως είναι πιο κοντά

Ξέρεις καλά πως μέσα μου

Μαζεύτηκαν πολλά

Μα ό,τι και να γίνει τελικά

Πάντα εγώ θα είμ’ εδώ να

Σ’ αγαπώ

Πώς να βρω την δύναμη να φύγω

Πώς απ’ την καρδιά μου να ξεφύγω

Πώς όλα να σβηστούν με μία μολυβιά

Όρκοι και φιλία

Πώς τον εαυτό μα να χωρίσω

Πώς ό,τι αγαπάω να διαλύσω

Πώς και να θες εσύ τώρα δεν μπορώ

Να το κάνω εγώ

Πες μου γιατί φορτώνεις την καρδιά μου ενοχές

Εγώ ποτέ δεν είπα ότι φταις

Σ’ αγαπώ κι άδικα κλαις

Ξέρεις καλά πως μέσα μου μαζεύτηκαν πολλά

Μα ό,τι και να γίνει τελικά

Πάντα εγώ θα ειμ’ εδώ να

Σ’ αγαπώ