Πίστεψες στα λόγια τα δικά της

Χάθηκες και εσύ στην αγκαλιά της,

Πίστεψες κι αυτή πως σ’ αγαπούσε

Και όταν αργούσε

Εσύ την γέμιζες φιλιά

Κι αυτή γελούσε

Φίλε μου ποτέ μην την πιστέψεις

Μια ζωή γι’ αυτήν μην καταστρέψεις

Έπαιξε κι αυτή με την καρδιά σου

Τώρα ήρθε, φίλε μου, η σειρά σου

Πες της γεια σου, πως της γεια σου

Πίστεψες στα ψεύτικα φιλιά της

Νόμιζες πως μπήκες στην καρδιά της

Πίστεψες σ’ ένα όνειρο κι ελπίδες

Και όταν την είδες

Να κλαίει για άλλη αγκαλιά

Κοντά της πήγες