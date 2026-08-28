Σκότωσε Με
Νίνο
Από το Άλμπουμ Nino, Nino, Nino που κυκλοφόρησε το 2003
Στίχοι
Έχεις φύγει μακριά μου
Πονάω και κλαίω
Ψάχνω αλλά δεν υπάρχεις πουθενά
Έλα καρδιά μου κοντά μου σου λέω
Φωτιά να ανάψεις μέσα μου ξανά
Σκότωσέ με
Για να μη σ’ αγαπάω
Μακριά σου δεν αξίζει να ζω
Σκότωσέ με
Αν μπορείς σου ζητάω
Μη σε νοιάζει αν θα χαθώ
Σκότωσέ με
Για να μη σ’ αγαπάω
Μακριά σου δεν αξίζει να ζω
Σκότωσέ με
Αν μπορείς σου ζητάω
Δεν αντέχω θα τρελαθώ
Έχεις φύγει μακριά μου
Πονάω και λιώνω
Τέτοια ζωή τώρα πια δε μ’ αφορά
Δίχως εσένα καρδιά μου ματώνω
Γιατί μου κόβεις τώρα τα φτερά;
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