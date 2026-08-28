Σκότωσε Με

Έχεις φύγει μακριά μου

Πονάω και κλαίω

Ψάχνω αλλά δεν υπάρχεις πουθενά

Έλα καρδιά μου κοντά μου σου λέω

Φωτιά να ανάψεις μέσα μου ξανά

Σκότωσέ με

Για να μη σ’ αγαπάω

Μακριά σου δεν αξίζει να ζω

Σκότωσέ με

Αν μπορείς σου ζητάω

Μη σε νοιάζει αν θα χαθώ

Σκότωσέ με

Για να μη σ’ αγαπάω

Μακριά σου δεν αξίζει να ζω

Σκότωσέ με

Αν μπορείς σου ζητάω

Δεν αντέχω θα τρελαθώ

Έχεις φύγει μακριά μου

Πονάω και λιώνω

Τέτοια ζωή τώρα πια δε μ’ αφορά

Δίχως εσένα καρδιά μου ματώνω

Γιατί μου κόβεις τώρα τα φτερά;