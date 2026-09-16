Θέλω να βγω, να περπατήσω στην βροχή

και ένα τραγούδι να γεμίσω με παράπονα

Δεν μπορώ να εξηγήσω το γιατί

ό,τι αγαπώ, με μαχαιρώνει έτσι άπονα

Πάνω από'λα εγώ

Αυτό το εγώ που με σκοτώνει κάθε μέρα

Πάνω από'λα εγώ

που δεν μπορώ ούτε λεπτό,

να αφήσω ελεύθερο να βγει

το σ’ αγαπώ μου στον αέρα

Θέλω να πω στον εαυτό μου σε μισώ

και αν με ρωτήσει ποιον αγάπησα στα αλήθεια

Δε θα του πω πως το δικό μου σ’ αγαπώ

το έχω κρυμμένο μην το δει κανείς, στα στήθια