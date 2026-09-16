Άλμπουμ

Mazi

Νότης Σφακιανάκης

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Το Αθάνατο Νερό
    Κράτησε Με
    Λύσε Κούκλα Τα Μαλλιά Σου
    Τέρμα Το Ράδιο
    Ό,τι Και Να Κάνεις
    Πώς Γίνεται Αυτό
    Εγώ
    Σαν Αεράκι
    Του Αυγούστου Το Φεγγάρι
    Καλέ Μου Άγγελε
    Μια Μικρή Μαυροφορούσα
    Ο Γιος Της Κυρά Λένης
    Πέτα Ψηλά
    Φτου Χελεφθέρια
    Εγώ Ποτέ Δεν Κρύφτηκα
    Μα Εγώ Είμαι Έλληνας
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2022
To Domatio (Reworked)
Κοντινό πλάνο άνδρα τραγουδιστή με το χέρι στο πρόσωπο σε μπλε φόντο
2021
Notis Sfakianakis – Mipos eimai trellos
Πορτρέτο άνδρα τραγουδιστή με μαύρα ρούχα σε εξώφυλλο συλλογής
2020
Mia matia sou mono ftani – 90’s Notis
2020
Greece Mix, Vol. 24 – Classics Edition
Εξώφυλλο δίσκου με σχέδιο αγγέλων και τίτλο στα ελληνικά και αγγλικά
2018
…Kai O Eros Theos Einai
2018
…ki o Eros theos einai…