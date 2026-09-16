Του Αυγούστου Το Φεγγάρι
Νότης Σφακιανάκης
Από το Άλμπουμ Mazi που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι
Βλέμμα κενό στα μάτια μου παράπονο στα χείλη
και μοιάζουν όλα γύρω μου θλιμμένα και βουβά
έγινε η απουσία σου η πιο πιστή μου φίλη
κι από τ’ αστέρια του ουρανού λείπουν τα πιο λαμπρά.
Αφού λοιπόν η αγάπη μας γλίστρησε απ’ τα χέρια
στον ουρανό λιγότερα θα είναι πια τ’ αστέρια
θα `ναι τα δάκρυα διπλά τα γέλια δίχως χάρη
θα `χει πιο λίγα χρώματα τ’ Αυγούστου το φεγγάρι.
Χώμα υγρό στα πόδια μου τα χέρια στο κεφάλι
σ’ ένα παιχνίδι εγωισμού κανένας δε νικά
έγινε η απουσία σου η μόνιμή μου ζάλη
κοιτώ τ’ αστέρια του ουρανού μα λείπει η φωτιά.
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