Του Αυγούστου Το Φεγγάρι

Βλέμμα κενό στα μάτια μου παράπονο στα χείλη

και μοιάζουν όλα γύρω μου θλιμμένα και βουβά

έγινε η απουσία σου η πιο πιστή μου φίλη

κι από τ’ αστέρια του ουρανού λείπουν τα πιο λαμπρά.

Αφού λοιπόν η αγάπη μας γλίστρησε απ’ τα χέρια

στον ουρανό λιγότερα θα είναι πια τ’ αστέρια

θα `ναι τα δάκρυα διπλά τα γέλια δίχως χάρη

θα `χει πιο λίγα χρώματα τ’ Αυγούστου το φεγγάρι.

Χώμα υγρό στα πόδια μου τα χέρια στο κεφάλι

σ’ ένα παιχνίδι εγωισμού κανένας δε νικά

έγινε η απουσία σου η μόνιμή μου ζάλη

κοιτώ τ’ αστέρια του ουρανού μα λείπει η φωτιά.