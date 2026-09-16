Κράτησε Με
Νότης Σφακιανάκης
Από το Άλμπουμ Mazi που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι
Και πάλι εγώ να μετράω την ώρα
που να βρίσκεσαι τώρα σε ποια ξένη αγκαλιά
καμιά φορά λέω πως θα γυρίσεις
κι ότι κι αν μου ζητήσεις
θα το κάνω για μας
θα το κάνω με μιας.
Κράτησε με κοντά σου
στη ζεστή αγκαλιά σου
κράτησε με σου λέω
σου φωνάζω δε φταίω
κράτησε με κοντά σου
στη ζεστή αγκαλιά σου
κράτα με μη μ’ αφήνεις
και την πόρτα μη κλείνεις
και την πόρτα μη κλείνεις.
Πόσες φορές θέλεις να στο φωνάξω
δε μπορώ να ξεχάσω την ζεστή σου αγκαλιά
όταν ξεσπά στο μυαλό σου η δίνη
δείξε μου εμπιστοσύνη
γύρνα πίσω ξανά
γύρνα πίσω ξανά.
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