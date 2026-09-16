Και πάλι εγώ να μετράω την ώρα

που να βρίσκεσαι τώρα σε ποια ξένη αγκαλιά

καμιά φορά λέω πως θα γυρίσεις

κι ότι κι αν μου ζητήσεις

θα το κάνω για μας

θα το κάνω με μιας.

Κράτησε με κοντά σου

στη ζεστή αγκαλιά σου

κράτησε με σου λέω

σου φωνάζω δε φταίω

κράτησε με κοντά σου

στη ζεστή αγκαλιά σου

κράτα με μη μ’ αφήνεις

και την πόρτα μη κλείνεις

και την πόρτα μη κλείνεις.

Πόσες φορές θέλεις να στο φωνάξω

δε μπορώ να ξεχάσω την ζεστή σου αγκαλιά

όταν ξεσπά στο μυαλό σου η δίνη

δείξε μου εμπιστοσύνη

γύρνα πίσω ξανά

γύρνα πίσω ξανά.