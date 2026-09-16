Ό,τι Και Να Κάνεις

Βγάλε τη μάσκα που φοράς, δε σου ταιριάζει

Άσε το βλέμμα σου γυμνό, ψυχρό κι αληθινό

Αυτό που νιώθω δυστυχώς για σένα δεν αλλάζει

Μη περιμένεις να σου πω ξανά πως σ’ αγαπώ

Μη περιμένεις να σου πω ξανά πως σ’ αγαπώ

Ότι και να κάνεις δε με φτάνεις

Έχω φύγει μίλια μακριά

Η δική σου συμπεριφορά

Βασιλιά της λύπης μ’ έχει κάνει

Ότι και να κάνεις δε με φτάνεις

Ότι και να λες δε μ’ αφορά

Δεν μπορείς για δεύτερη φορά

Την καρδιά κομμάτια να την κάνεις

Στάξε φαρμάκι όσο θες, δε με πειράζει

Κι ότι κι αν έχω στο μυαλό, κουβέντα δε θα πω

Έλα και κάνε ότι θες, καθόλου δε με νοιάζει

Το τελευταίο το ποτήρι σήμερα θα πιω

Το τελευταίο το ποτήρι σήμερα θα πιω

Ότι και να κάνεις δε με φτάνεις

Έχω φύγει μίλια μακριά

Η δική σου συμπεριφορά

Βασιλιά της λύπης μ’ έχει κάνει

Ότι και να κάνεις δε με φτάνεις

Ότι και να λες δε μ’ αφορά

Δεν μπορείς για δεύτερη φορά

Την καρδιά κομμάτια να την κάνεις

Ότι και να κάνεις δε με φτάνεις

Έχω φύγει μίλια μακριά

Δεν μπορείς για δεύτερη φορά

Την καρδιά κομμάτια να την κάνεις

Ότι και να κάνεις δε με φτάνεις

Ότι και να λες δε μ’ αφορά

Η δική σου συμπεριφορά

Βασιλιά της λύπης μ’ έχει κάνει﻿