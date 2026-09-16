Βγήκ’ ο ήλιος με φεγγάρι ζήλεψε κι αυτός να δει

όσα βλέπει μόνο η νύκτα και δεν βλέπει το πρωί

έπεσε στο λικνισμά σου κι απ’ την γλύκα μέθυσε

και του ουρανού τ’ αστέρια ένα ένα μέτρησε

Λύσε κούκλα τα μαλλιά σου έλα κάνε μια στροφή

αμαρτία το κορμί σου και παράδεισος μαζί

Λύσε κούκλα τα μαλιά σου λύγισε στον αμανέ

μάγεψε όλο το σύμπαν την καρδιά μου τρελανέ

αμάν, την καρδιά μου τρελανέ

Άλλαξαν όλοι οι δρόμοι να μας φέρουνε κοντά

τώρα μπες στην αγκαλιά μου και ποτέ μη βγεις ξανά

έπεσα στο λίκνισμα σου κι απ’ την γλύκα μέθυσα

και του ουρανού τ’ αστέρια ένα ένα μέτρησα