Πώς Γίνεται Αυτό

Πίστεψα ότι μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα

Έκαψα, πέταξα πράγματα, γράμματα και ότι σε θυμίζει

Άφησα να με αγγίξουνε και χέρια ξένα

Μα όπου κι αν πήγα, κάτι πίσω με γυρίζει

Χίλιες καρδιές μου χάρισες χίλιες καρδιές μου έκλεψες

Πως γίνεται αυτό; Πως γίνεται αυτό;

Χίλιες φορές μ’ αγάπησες χίλιες φορές με ξέχασες

Πως γίνεται αυτό; Πως γίνεται αυτό;

Μαζί σου υποφέρω που πάω δεν ξέρω

Απεγνωσμένα κι απόψε σε θέλω

Πως γίνεται αυτό; Πως γίνεται αυτό;

Πέθαινα κι έλεγα πως πια δε μ’ ενδιαφέρεις

Θυμός κι απόγνωση, μίσος κι αγάπη, είχαν γίνει ένα

Ήθελα να σε δω για μένα να υποφέρεις

Μα όπου κι αν είπα "σ’ αγαπώ" ήταν μεγάλο ψέμα

Χίλιες καρδιές μου χάρισες χίλιες καρδιές μου έκλεψες

Πως γίνεται αυτό; Πως γίνεται αυτό;

Χίλιες φορές μ’ αγάπησες χίλιες φορές με ξέχασες

Πως γίνεται αυτό; Πως γίνεται αυτό;

Μαζί σου υποφέρω που πάω δεν ξέρω

Απεγνωσμένα κι απόψε σε θέλω

Πως γίνεται αυτό; Πως γίνεται αυτό;

Έχουν μπλεχτεί οι ρίζες μας ζωή μου, η ζωή σου

Κι όπου κι να `σαι μάτια μου, είμαι και `γω μαζί σου

Πως γίνεται αυτό; Πως γίνεται αυτό;

Πως γίνεται αυτό; Πως γίνεται αυτό;