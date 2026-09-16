So Long
OtherView
Empty spaces behind
Try to find the reason to hold on
Felt the end of the time
I was looking for something to move on
I've been waiting so long
Seeking passion and love
I can see the sunshine in your eyes
I've been waiting so long
Babe give me some more
Let me take you high above the sky
I've been waiting so long
Seeking passion and love
I can see the sunshine in your eyes
I've been waiting so long
Babe give me some more
Let me take you high above the sky
Have to face all my fears
Leave the past behind even if it's wrong
I can shed no more tears
When you 're by my side I feel so strong
I've been waiting so long
Seeking passion and love
I can see the sunshine in your eyes
I've been waiting so long
Babe give me some more
Let me take you high above the sky
I've been waiting so long
Seeking passion and love
I can see the sunshine in your eyes
I've been waiting so long
Babe give me some more
Let me take you high above the sky
I've been waiting so long
Seeking passion and love
I can see the sunshine in your eyes
I've been waiting so long
Babe give me some more
Let me take you high above the sky
I've been waiting so long
Seeking passion and love
I can see the sunshine in your eyes
I've been waiting so long
Babe give me some more
Let me take you high above the sky