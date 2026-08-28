When my heart is lonely
And I'm feeling so damn alone
I think about you strongly and All I see
All I see is your... All I see is...
Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!
Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!
Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!
Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!
I see the love in your eyes!
I see the love in your eyes!
I see the love in your eyes!
When I'm lost in silence
And I've got nothing to hold on
I'm escaping out of blindness
And all I see is...
Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!
Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!
Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!
Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!
I see the love in your eyes!
When my heart is lonely
And all I see is...
Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!
Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!
Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!
Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!
I see the love in your eyes!