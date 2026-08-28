When my heart is lonely

And I'm feeling so damn alone

I think about you strongly and All I see

All I see is your... All I see is...

Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!

Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!

Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!

Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!

I see the love in your eyes!

I see the love in your eyes!

I see the love in your eyes!

When I'm lost in silence

And I've got nothing to hold on

I'm escaping out of blindness

And all I see is...

Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!

Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!

Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!

Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!

I see the love in your eyes!

When my heart is lonely

And all I see is...

Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!

Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!

Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!

Your eyes, your eyes I see the love in your eyes!

I see the love in your eyes!