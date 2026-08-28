Άλμπουμ

So Long

OtherView

Κυκλοφόρησε το 2012
Λίστα Τραγουδιών
    So Long
    La Luna
    Hellas Ole
    Your Eyes
    Go Higher
    Είσαι Μακριά
    Παίζεις Δυνατά (feat. Vegas)
    Give Me That
    Runaway
    Μη Χαθείς
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