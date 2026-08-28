Αγαπημένε μου μια ανασα απ' τον γρεμο

οσα φυλαω θα στα πω

κι' ας με ματωνει καθε λεξη

και σου υποσχωμαι οτι βρωμικο η φτηνο

θα το βαψω λευκο στα παραμυθια η αγαπη μας να αντεξει

για οσα αγαπησα και γ' οσα εδωσα

να ξερεις οτι ειχα απο ψυχη να ξερεις το εδωσα

δεν τα κατεφερα μου λες αδιαφορα

παντοτε αδοξα τελειωνουν τα παραφορα

Αγαπημένε μου τωρα που φευγεις μακρυα θα σου χαρισω φιλια ενα για καθε σου βραδυα που θα σου λειψω

ελα στο μερος μου κι αν κατι εχεις να μου πεις πες το τωρα μην αργεις και αφησε με τωρα οσο προφταινω να σ' αγγιξω

για οσα αγαπησα και για οσα εχασα

οτι ειχα απο ψυχη να ξερεις το εδωσα

δεν τα καταφερα μου λες αδιαφορα

παντοντε αδοξα τελειωνουν τα παραφορα