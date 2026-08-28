Άλμπουμ

Lavirinthoi

Παυλίνα Βουλγαράκη

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Εδώ
    Άγριος Τσακωμός
    Λίγο Λίγο
    Λαβύρινθοι (feat. Μπάμπης Στόκας)
    Εκείνη
    Φύγε
    Αγαπημένε Μου
    Secret Life
    Darkest Day Of All
    Let’s Never Grow Old
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