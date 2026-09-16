Σ'άφησα κάπου στην γη

Για να σε κρύψω

Άπλωσα στ'άστρα ευχή

Να σου κρυφτώ

Μάτωνες μα δε γονάτισα

Να σε φιλήσω

Έριχνα στο αίμα νερό να σ'αρνηθώ

Άπονο

Στο'χω παράπονο

Που δεν μου σταθηκες μια φορά

Άτιμε

Ήλιε ανάτειλε

Έλα κι ανάγγειλε

Φως στην καρδιά

Μη με φοβάσαι εδώ είσαι καλά

Έλα όπως είσαι κι ας είσαι πολλά

Είναι απρόβλεπτη η ομορφιά Καρδιά μου

Ξέρω πως πόνεσες χίλιες φορές

Ξέρω ακόμα κι αυτά που δεν λες

Έτσι ενώνονται μόνο οι ζωές

Καρδιά μου

Άπλωσα ρίζες στη γη

Να σε κρατήσω

Άνθισα στ'άστρα ευχές

Να κρατηθείς

Έχασα μάχες πολλές

Για να σε πείσω

Να προχωράς

Να ξεχνάς

Να συγχωρείς

Σήμερα

Πόθου ανήμερα

Πόνε μου χίμαιρα

Άσε με πια

Πιάσε με

Ήλιε κι ανάσαινε

Σ'όσα αδειάσανε

Κι είναι βαθειά

Μη με φοβάσαι εδώ είσαι καλά

Έλα όπως είσαι κι ας είσαι πολλά

Είναι απρόβλεπτη η ομορφιά καρδιά μου

Ξέρω πως πόνεσες χίλιες φορές

Ξέρω ακόμα κι αυτά που δεν λες

Έτσι ενώνονται μόνο οι ζωές

Καρδιά μου

Μη με φοβάσαι εδώ είσαι καλά

Δωσ' μου το χέρι και πάμε ξανά

Ο,τι και αν φέρει η ζωή που πονά

Καρδιά μου

Έίναι απρόβλεπτη η ομορφιά

Δεν θα σε αφήσω

Δεν πάω πουθενά

Δίπλα σου είμαι σ' έχω γερά

Καρδιά μου, καρδιά μου