Άλμπουμ

Kardia Mou

Παυλίνα Βουλγαράκη

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Καρδιά Μου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Γυναίκα τραγουδίστρια με κλειστά μάτια μπροστά σε μικρόφωνο σε εξωτερικό χώρο κατά το ηλιοβασίλεμα.
2026
Giasemaki
Εξώφυλλο τραγουδιού με ανατομική καρδιά σε ανοιχτόχρωμο φόντο και τίτλο Σχεδόν ερωτευτήκαμε
2026
Sxedon Eroteutikame
Εξώφυλλο του τραγουδιού «Το Μυστήριο» με γυναίκα σε φυσικό φως και πουλιά στον ουρανό.
2026
To Mystirio
Εξώφυλλο τραγουδιού με πορτρέτο γυναίκας και επιγραφή Παλιοσκορπιός
2026
Palioskorpios (feat. Dion)
3D εικονογράφηση μητέρας με σκούφο του Άγιου Βασίλη να κρατάει μωρό ντυμένο ξωτικό μπροστά από χριστουγεννιάτικο δέντρο
2025
Christougenna Mazi
2025
Stis Mikres Diadromes