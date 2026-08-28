Δωσ μου το χέρι και πάμε ξανά

Ξέχνα τους άλλους γι αυτή τη φορά

Κάποιοι δε θα καταλάβουν ποτέ

Δικός σου είναι ο δρόμος μικρέ μου εαυτέ.

Σ' άφησαν μόνο σε ένα άδειο εδώ

Άκου τι λέω τόσο καιρό

Μόνος σου είσαι μόνο αν το θες

Ζει μέσα σου ο κόσμος, ανάσα και μπες.

Θυμήσου ποιος ήσουν τα χρόνια που ήσουν παιδί

Κλείσε τα μάτια να δεις,

Μπορείς ακόμα.

Άστρα κοιμούνται στο σώμα σου απόψε δωσ τους φωνή

Κάψε στο φως ο,τι σου καίει την ψυχή,

Μπορείς ακόμα.

Όταν σαν τώρα δακρύζει ο ουρανός

Κάτι τελειώνει για να ρθει το φως

Το φως θέλει τραύμα απλώς για να μπει

Κάτω απ' το δέρμα και μες στην ψυχή.

Με κάτι δικές μου κρυφές τελετές

Κάνω μικρές γιορτές τις πληγές

Και τις κρατάω σα φυλαχτό

Σημάδια που λένε πως ήμουν εδώ.

Θυμήσου ποιος ήσουν τα χρόνια που ήσουν παιδί

Κλείσε τα μάτια να δεις,

Μπορείς ακόμα.

Άστρα κοιμούνται στο σώμα σου απόψε δωσ τους φωνή

Βάλε φωτιά σ' ο,τι σου καίει την ψυχή,

Μπορείς ακόμα.

Κι ας έρχονται απρόσκλητες οι ενοχές

Αίμα ζητούνε από σάρκες του χθες

Χθες ήσουν άλλος και μη σ' ενοχλεί

Το χθες ήταν χθες για να γίνεις εσύ.

Μην περιμένεις από άλλους λοιπόν

Άδεια να νιώσεις πως είσαι παρών

Μέσα σου νίκησε αυτό το παιδί

Η αγάπη που ψάχνεις σου λέει είσαι εσύ.

Θυμήσου ποιος ήσουν τα χρόνια που ήσουν παιδί

Κλείσε τα μάτια να δεις,

Μπορείς ακόμα.

Άστρα κοιμούνται στο σώμα σου απόψε δωσ τους φωνή

Κάψε στο φως ο,τι σου καίει την ψυχή,

Μπορείς ακόμα.