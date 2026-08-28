Άλμπουμ

Iliachtida

Παυλίνα Βουλγαράκη

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Χίλιες Ζωές
    Μπορείς Ακόμα
    Ποτέ Και Πουθενά
    Πώς Συνεχίζεται Η Ζωή
    Δεν Είπες Κάτι
    Καμία Ψυχή
    Ενικός
    Χάπλωσε Με Στη Γη
    Η Πιο Αγνή Βροχή
    Αυτό Ήταν Όλο
    Ηλιαχτίδα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Giasemaki
2026
Sxedon Eroteutikame
2026
To Mystirio
2026
Palioskorpios (feat. Dion)
2025
Christougenna Mazi
2025
Agrios Tsakomos (Live At Vox)