Σα Να Με Αγαπάς

Παυλίνα Βουλγαράκη

Από το Άλμπουμ Mov Kalinixtes που κυκλοφόρησε το 2017
Στίχοι

Κρέμονται οι λέξεις στα χείλη γλιστράνε
Πέφτουν στο πάτωμα βαριές και σπάνε
Κλείνω τα μάτια στο στόμα στεγνό
Θέλω απόψε να μείνεις εδώ
Να μου χαρίσεις ένα ψέμα
Και χρέωσέ τα όλα σε μένα
Σα να μην έμεινε
Άλλη ημέρα να δούμε στον κόσμο αυτό
Σα να τελειώνουν όλα εδώ
Σα να ‘ναι όνειρο
Να μη με νοιάζει αν τα μάτια σου δω το πρωί
Έτσι κι αλλιώς
Δεν θα ‘σαι εκεί
Θέλω να μου μιλάς
Θέλω να μου μιλάς
Θέλω να μου μιλάς
Σα να με αγαπάς
Φεύγουν ματιές σκουριασμένες λεπίδες
Χαράζουν δρόμους για όσα δεν είδες
Πώς να δεθεί μια ψυχή με σχοινί;
Πόσο να αντέξει κι αυτό το κορμί;
Απόψε πες μου ένα ψέμα
Και χρέωσέ τα όλα σε μένα
Πώς να στο πω;
Είναι φορές που η αλήθεια πονάει πιο πολύ
Δεν την αντέχω την λογική
Δεν είναι ο χρόνος στα ρολόγια του κόσμου
Δεν μετριέται εκεί η ζωή
Μα σε ταξίδια ως το πρωί
Θέλω να μου μιλάς
Θέλω να μου μιλάς
Θέλω να μου μιλάς
Σαν να με αγαπάς

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