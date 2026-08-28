Άλμπουμ

Mov Kalinixtes

Παυλίνα Βουλγαράκη

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Μη Με Ρωτάς
    Φέρ’ τα μου όλα πίσω
    Σα Να Με Αγαπάς
    Σελήνη
    Τίποτα
    Μ’ Ένα Τραγούδι Παλιακό
    Εσένα Περιμένω
    Μόνο Στα Παραμύθια
    Μοβ Καληνύχτες
    Έλα Λίγο Πιο Κοντά
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