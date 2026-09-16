Δεν Θα Δακρύσω Πια Για Σένα – Λάιβ

Μέτρησα προχθές τις μικρές μας στιγμές

ήσουνα κι εσύ μια σταγόνα στη βροχή

Κι αν δεν μπορώ να σ’ αγγίξω πάλι μόνος προσπαθώ

να κρυφτώ, να σε χάσω, να χαθώ

Μα δε θα δακρύσω πια για σένα

και μη ρωτάς για μένα

δε θα δακρύσω πια για σένα

και μη ρωτάς για μένα

Μέθυσα προχθές στις μικρές μας στιγμές

ήσουνα κι εσύ μια σταγόνα από κρασί

κι αν δεν μπορώ να σ’ αγγίξω πάλι μόνος προσπαθώ

να κρυφτώ, να σε χάσω, να χαθώ

Μα δε θα δακρύσω πια για σένα

και μη ρωτάς για μένα

δε θα δακρύσω πια για σένα

και μη ρωτάς για μένα