Zodani Ihografisi 2011 – Ei Man Kita Brosta

Μοναξιά Μου Όλα – Live

Ένα Πέπλο Της Σιωπής Θα Σκεπάζει Σ

You Get In Love – Live

Η Εικόνα Του Χειμώνα – Live

Πούλα Με – Live

Συνήθεια – Live

Ανόητες Αγάπες – Live

Αν Θα Μπορούσα Τον Κόσμο Να Άλλαζα – Λ

Ποδήλατα Δίχως Φρένα – Live

Να Με Θυμηθείς – Live

Giati – Live

Με Στέλνεις – Λάιβ

Η Παλιές Αγάπες Πάνε Στον Παράδεισο – Live

Μια Σινούσια Μυστική – Live

Έπαψες Αγάπη Να Θυμίζεις – Live

Δεν Θα Δακρύσω Πια Για Σένα – Λάιβ

Πυξίδα – Λάιβ