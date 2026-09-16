Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2014
Zodani Ihografisi 2011 – Ei Man Kita Brosta
Πυξ Λαξ
Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
Μοναξιά Μου Όλα – Live
Ένα Πέπλο Της Σιωπής Θα Σκεπάζει Σ
You Get In Love – Live
Η Εικόνα Του Χειμώνα – Live
Πούλα Με – Live
Συνήθεια – Live
Ανόητες Αγάπες – Live
Αν Θα Μπορούσα Τον Κόσμο Να Άλλαζα – Λ
Ποδήλατα Δίχως Φρένα – Live
Να Με Θυμηθείς – Live
Giati – Live
Με Στέλνεις – Λάιβ
Η Παλιές Αγάπες Πάνε Στον Παράδεισο – Live
Μια Σινούσια Μυστική – Live
Έπαψες Αγάπη Να Θυμίζεις – Live
Δεν Θα Δακρύσω Πια Για Σένα – Λάιβ
Πυξίδα – Λάιβ
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