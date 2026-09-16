Giati – Live

Άδειες στιγμές η ψυχή μας κενή

Τα λόγια υπάρχουν γιατί υπήρχαν εκεί

Πλοίο τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί

Πόσο σε ήθελα και πόσο εσύ

Γιατί, γιατί

Γιατί το τραγούδι αυτό

Πάντα να λέει δεν μπορώ

Γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό

Δε σε συγχωρώ, δε σε συγχωρώ, γιατί

Κοίτα να δεις πως αλλάξαμε

Δες τη ζωή που ξεγράψαμε

Με μια ματιά με μια κίνηση απλή

Ο εγωισμός σου, πάντα αυτός οδηγεί