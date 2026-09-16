Μια Σινούσια Μυστική – Live

Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν,

με τις σκιές που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ.

Ανυποψίαστοι περαστικοί γελούν μαζί σου,

μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου.

Μια συνουσία μυστική,

μια συνουσία μυστική της διαφθοράς,

χώροι στενοί μες στη μιζέρια,

δε νιώθεις τίποτα.

Πετάς τα ρούχα σου ψηλά,

γυμνός μες τη χαρά σου,

κρατάς τη λύπη σου μακριά,

δε νιώθεις τίποτα.