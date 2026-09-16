You Get In Love – Live

Η Σοφία η δικιά μου δε συμμαζεύεται

μία τσούλα είναι του δρόμου που τρελαίνεται

απ' τη μία παίρνει εμένα και συνεπαίρνεται

απ' την άλλη σπρώχνει εμένα κι από άλλον σπρώχνεται

Η Σοφία η δικιά μου ζει﻿ με αποβράσματα

πόσο θέλει να ξεφύγει και την πιάνουν κλάματα

δεν εσπούδασε αρτίστα μα τα ψέματα

ξεχειλίζουνε οι τσέπες της με κέρματα

You get in lo-ve

everybody loves you

Η Σοφία η δικιά μου σαν γκαρσόνα φέρνεται

που σερβίρει τους πελάτες δίχως να τους δένεται

και στον ένανε να λέει πως τον άλλον σκέφτεται

κι όταν όλους τους τυλίξει φεύγει κι έρχεται

Η﻿ Σοφία η δικιά μου πιάνει τα μηνύματα

κι απ' το Amsterdam μου στέλνει κρύα χαιρετίσματα

πως παντρεύεται μου λέει κάποιον που αγάπησε

κι ό,τι είχαμε οι δυο μας μια για πάντα τσάκισε

Η Σοφία η δικιά μου φέγγει ξημερώματα

πάλι τσίμπησε νωρίς μπαγιάτικα δολώματα

κι όταν όλοι την χλευάζουν τότε μ' ονειρεύεται

σαν διαρρήκτης που ένα μπάτσο﻿ ερωτεύεται