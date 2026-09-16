Άλμπουμ

BOYS IN BLACK

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    ΕΙΚΟΝΕΣ
    ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ
    ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΚΑΙ ΦΑΓΑΔΙΚΑ
    DAILY OFFENDER
    BOYS IN BLACK
    MATRIX
    το μόνο που ξέρω
    TERMINI
    BACK IN BUSINESS
    Όσα Είδα
    PICCOLO
    S’OUBLIER
    PUYOL
    ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ
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