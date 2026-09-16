Άλμπουμ

Scripta Manent

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Κάντε μου χώρο.
    Flight mode.
    Καμπάνια.
    Sekiro.
    Bench Press.
    Impact ( crash test )
    Scripta Manent.
    Ανάσες.
    Πίστη.
    Perelman.
    Ο παρατηρητής.
    Η κασέτα.
    Η ζωή μου.
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ZOUGLA
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CHAMPION
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KLINIKAL KASE
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Mprosta
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BOYS IN BLACK