Άλμπουμ

KLINIKAL KASE

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Ίντρο – Δικά Μας Παιδιά
    We The West Freestyle #1
    Ταλέντο
    Πρώτος Καφές
    Tn
    Άμα Είναι Αδερφός
    Γέφυρα
    Diego
    Μέρα – Νύχτα
    Outro – Den Metaniono
    Δεν Νομίζω
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