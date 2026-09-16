Άλμπουμ

EREVOS

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Genesis
    Παιδιά Του Φεγγαριού
    Αθηναϊκό Ραπ
    Πένα Διαβόλου
    Δεν Είστε Μόνοι
    Αδειος Ανθρωπος
    Κλειδιά Της Πόλης
    Καρδιά Από Πάγο
    Αναμνήσεις
    Λασπονερα
    02:15
    Ξαμένος Από Πρόθεση
    Ευαισθήτες Χόρδες
    Θέα Απ’ Τα Υπόγεια
    Έρεβος
    Κοιμήσου Ήσυχος
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KLINIKAL KASE
Άνδρας με καπέλο και μούσι φωτογραφημένος από χαμηλή γωνία μπροστά από πολυκατοικία.
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Mprosta
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