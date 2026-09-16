Άλμπουμ

THE ULTIMATE

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    THE ULTIMATE
    ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ
    ΜΙΑ & ΕΞΩ
    RIDE OUT
    EXTRA SAUCE
    ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
    BLOCK
    ΩΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
    GLAC ROCK
    BACK FLIP
    KINGS EXIT
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ζωγραφικός πίνακας με συνωστισμό επιβατών μέσα σε βαγόνι τρένου ή μετρό
2026
Istories Apo Ti Zougla
Εικονογράφηση με δύο δεμένα παιδιά με σπαθιά σε κατεστραμμένο αστικό τοπίο
2026
ZOUGLA
Εξώφυλλο άλμπουμ με χρυσή ζώνη πρωταθλητή και την επιγραφή Champion We Stand Strong
2025
CHAMPION
2025
KLINIKAL KASE
Άνδρας με καπέλο και μούσι φωτογραφημένος από χαμηλή γωνία μπροστά από πολυκατοικία.
2025
Mprosta
2025
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