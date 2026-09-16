Άλμπουμ

World Take Over

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Dah Dah Dah Day – Venezuela
    Mega Def – Russia
    Ready 4 War – Canada
    Click Clack – Netherlands
    Dark Dayz – UK
    Still Us – Poland
    90’s Vibe – Serbia
    What You Rep – Greece
    Big Beat – Venezuela
    What We Doin’? – Australia
    What We Doing’? – Italy
    What We Doin’? – Colombia
    What We Doin’? – Australia Bonus Version
    What We Doin’? – Germany
    What We Doin’? – Norway
    90’s Vibe – Slovenia Bonus Track
    What You Rep – Senegal Bonus Track
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