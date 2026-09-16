Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2023
World Take Over
12ος Πίθηκος
Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
Dah Dah Dah Day – Venezuela
Mega Def – Russia
Ready 4 War – Canada
Click Clack – Netherlands
Dark Dayz – UK
Still Us – Poland
90’s Vibe – Serbia
What You Rep – Greece
Big Beat – Venezuela
What We Doin’? – Australia
What We Doing’? – Italy
What We Doin’? – Colombia
What We Doin’? – Australia Bonus Version
What We Doin’? – Germany
What We Doin’? – Norway
90’s Vibe – Slovenia Bonus Track
What You Rep – Senegal Bonus Track
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