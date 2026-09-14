Άλμπουμ

Kinitra II

Bloody Hawk

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Με Λένε Τρουφ
    The Last Dance
    Easy
    Hat Trick
    Road 2 Dream
    Σου Είπα Θα Τα Καταφέρω
    Βρομοδουλειές
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