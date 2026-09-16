Άλμπουμ

Pos N’ Agapo

Χάρις Αλεξίου

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Πώς Ν’ Αγαπώ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με αναποδογυρισμένο φλιτζάνι καφέ σε λευκό φόντο
2026
KAFES (Remix)
2025
Oneirevetai
2025
Isorropistis
2025
9 Sto Fos
Εξώφυλλο τραγουδιού με σκοτεινά κύματα θάλασσας και τίτλο «Το τραγούδι του φεγγαριού - Χάρις Αλεξίου».
2024
To Tragoudi Tou Fengariou
Εξώφυλλο τραγουδιού με μινιμαλιστικό λευκό σκίτσο ανθρώπινης φιγούρας και ήλιου σε μαύρο φόντο.
2024
Odos Aristotelous (Coyot Remix)