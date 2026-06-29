Άλμπουμ

Nero Greco

Light

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Πρώτη Θέση
    Πούρα και Χαρτιά
    Οι Φίλοι Μου Είναι Λίγοι
    Σπίτια Οικογένειες
    Θέλω Να Πιω
    Ζούγκλα
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