Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2010
Difono 2011
Μύρωνας Στρατής
Κυκλοφόρησε το 2010
Λίστα Τραγουδιών
Οι ομπρέλες του Ντέμυ
Μαύρο μαργαριτάρι
Μη με αλλάξεις
Μόνη μου
Όλα τα ψέματα
Πολύ καλό παιδί
Box
Αγαπάω τη βροχή
Γαρδιλού
Faye
Το σκαλοπάτι σου
Τι σημαίνει ένα τρένο
Δεν είναι ο κόσμος μάταιος
Μενεξέδες και ζουμπούλια
Τα τραγούδια μου τ’ αμερικάνικα
Αυτό που κόβεις μόνος σου
Της καρδιάς σου ο βασιλιάς
Τα σμυρναίικα τραγούδια
Ο καφές
Θα με δικασει
Υπολογιστές
Αν η μισή μου καρδιά
Το αχυρένιο σπίτι
700 ευρώ το μήνα
Αν μ’ αγαπάς έλα να κάνουμε έρωτα
Sevdalim aman
Θανατηφόρος πυρετός
Κι η κολοκύθα έγινε πάλι άμαξα
Δε σε θέλω πια
Φοβάμαι
Ομορφη Μέρα
Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια
Ederlezi
Όμορφος κόσμος
Εσύ με κάνεις και γράφω τραγούδια
Tonight you have forsaken me
Είναι τα χρόνια
Ενα χειμωνιάτικο πρωί
Όταν είμαι μακριά σου κρυώνω
Ενα μεγαλο φωτεινο καλοκαιρι
Καροτσέρης
Δε μιλάω
Θες να ζεις απ’ τις γυναίκες
Ta Therapeia – Bienvenue abiadi
Στιγμές
Φλεγόμενα Αστέρια
Μ’ αναμμένα τσιγάρα
Απ το πρωτο βλεμμα σου
Όνειρο γλυκό
Γεμιτζής
Φύγας
Η ομορφιά του θέλω
Κινουμένη άμμος
Φεγγαριασμένη
Asaflex
Πες το κι έγινε
Να κάμω θέλω ταραχή
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη