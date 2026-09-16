Difono 2011

Οι ομπρέλες του Ντέμυ

Μαύρο μαργαριτάρι

Μη με αλλάξεις

Μόνη μου

Όλα τα ψέματα

Πολύ καλό παιδί

Box

Αγαπάω τη βροχή

Γαρδιλού

Faye

Το σκαλοπάτι σου

Τι σημαίνει ένα τρένο

Δεν είναι ο κόσμος μάταιος

Μενεξέδες και ζουμπούλια

Τα τραγούδια μου τ’ αμερικάνικα

Αυτό που κόβεις μόνος σου

Της καρδιάς σου ο βασιλιάς

Τα σμυρναίικα τραγούδια

Ο καφές

Θα με δικασει

Υπολογιστές

Αν η μισή μου καρδιά

Το αχυρένιο σπίτι

700 ευρώ το μήνα

Αν μ’ αγαπάς έλα να κάνουμε έρωτα

Sevdalim aman

Θανατηφόρος πυρετός

Κι η κολοκύθα έγινε πάλι άμαξα

Δε σε θέλω πια

Φοβάμαι

Ομορφη Μέρα

Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια

Ederlezi

Όμορφος κόσμος

Εσύ με κάνεις και γράφω τραγούδια

Tonight you have forsaken me

Είναι τα χρόνια

Ενα χειμωνιάτικο πρωί

Όταν είμαι μακριά σου κρυώνω

Ενα μεγαλο φωτεινο καλοκαιρι

Καροτσέρης

Δε μιλάω

Θες να ζεις απ’ τις γυναίκες

Ta Therapeia – Bienvenue abiadi

Στιγμές

Φλεγόμενα Αστέρια

Μ’ αναμμένα τσιγάρα

Απ το πρωτο βλεμμα σου

Όνειρο γλυκό

Γεμιτζής

Φύγας

Η ομορφιά του θέλω

Κινουμένη άμμος

Φεγγαριασμένη

Asaflex

Πες το κι έγινε

Να κάμω θέλω ταραχή