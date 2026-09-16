Άλμπουμ

Difono 2011

Μύρωνας Στρατής

Κυκλοφόρησε το 2010
Λίστα Τραγουδιών
    Οι ομπρέλες του Ντέμυ
    Μαύρο μαργαριτάρι
    Μη με αλλάξεις
    Μόνη μου
    Όλα τα ψέματα
    Πολύ καλό παιδί
    Box
    Αγαπάω τη βροχή
    Γαρδιλού
    Faye
    Το σκαλοπάτι σου
    Τι σημαίνει ένα τρένο
    Δεν είναι ο κόσμος μάταιος
    Μενεξέδες και ζουμπούλια
    Τα τραγούδια μου τ’ αμερικάνικα
    Αυτό που κόβεις μόνος σου
    Της καρδιάς σου ο βασιλιάς
    Τα σμυρναίικα τραγούδια
    Ο καφές
    Θα με δικασει
    Υπολογιστές
    Αν η μισή μου καρδιά
    Το αχυρένιο σπίτι
    700 ευρώ το μήνα
    Αν μ’ αγαπάς έλα να κάνουμε έρωτα
    Sevdalim aman
    Θανατηφόρος πυρετός
    Κι η κολοκύθα έγινε πάλι άμαξα
    Δε σε θέλω πια
    Φοβάμαι
    Ομορφη Μέρα
    Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια
    Ederlezi
    Όμορφος κόσμος
    Εσύ με κάνεις και γράφω τραγούδια
    Tonight you have forsaken me
    Είναι τα χρόνια
    Ενα χειμωνιάτικο πρωί
    Όταν είμαι μακριά σου κρυώνω
    Ενα μεγαλο φωτεινο καλοκαιρι
    Καροτσέρης
    Δε μιλάω
    Θες να ζεις απ’ τις γυναίκες
    Ta Therapeia – Bienvenue abiadi
    Στιγμές
    Φλεγόμενα Αστέρια
    Μ’ αναμμένα τσιγάρα
    Απ το πρωτο βλεμμα σου
    Όνειρο γλυκό
    Γεμιτζής
    Φύγας
    Η ομορφιά του θέλω
    Κινουμένη άμμος
    Φεγγαριασμένη
    Asaflex
    Πες το κι έγινε
    Να κάμω θέλω ταραχή
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας και γυναίκα κάθονται αντικριστά σε καρέκλες σε λευκό δωμάτιο.
2020
Oso Zeis
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα καλλιτέχνη σε μωβ φόντο με τίτλο «Δεν Είναι Έτσι Η Αγάπη».
2019
Den Einai Etsi I Agapi
Κοντινό πορτρέτο άνδρα με μαύρο μπουφάν σε φόντο με τροπικά μοτίβα
2018
Nomos
2017
An Tolmas
Άνδρας με γυαλιά ηλίου σε κοντινό πλάνο με αναγραφόμενο κείμενο
2017
An Tolmas
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα που φοράει μαύρο δερμάτινο μπουφάν σε τροπικό φόντο
2017
Den Einai Arga (Mar G Rock Remix)