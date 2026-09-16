Άλμπουμ

Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 9

Μύρωνας Στρατής

Κυκλοφόρησε το 2013
Λίστα Τραγουδιών
    Έμεινα Εδώ – Μικστ
    Τα Σάββατα – Μικστ
    Να ‘σαι Καλά – Μιξντ
    Για Αυτό Σ’ Αγαπώ – Μικστ
    Ποτέ Ξανά – Mixed
    Ώσα Είχα – Μικστ
    Λίπη Πάλι Ο Θεός – Mixed
    Kristalla – Mixed
    Ώρα Μηδέν – Μικτό
    Meta – Mixed
    Φτάνω Στο Θεό – Mixed
    Πηδάω Τα Κύματα – Mixed
    Κράτα Με – Μιξντ
    Δε Με Σκέφτεσαι – Mixed
    Κρύψε Με – Μικστ
    Η Καρδιά Με Πηγαίνει Εμένα – Μιξντ
    Τα Καλοκαιρινά Τα Σ’ Αγαπώ – Mixed
    Πανηγυρίζω – Μικτό
    Έχεις Κάτι – Μixed
    Αν Είσαι Ένα Αστέρι – Mixed
    Δε Με Παίρνει – Μιξντ
    Καλώς Σας Βρήκα – Mixed
    Φεγγάρια Χάρτινα – Mixed
    Έλεγες – Summer Lights Remix – Mixed
    Δεν Κολλάω – Μιξντ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας και γυναίκα κάθονται αντικριστά σε καρέκλες σε λευκό δωμάτιο.
2020
Oso Zeis
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα καλλιτέχνη σε μωβ φόντο με τίτλο «Δεν Είναι Έτσι Η Αγάπη».
2019
Den Einai Etsi I Agapi
Κοντινό πορτρέτο άνδρα με μαύρο μπουφάν σε φόντο με τροπικά μοτίβα
2018
Nomos
2017
An Tolmas
Άνδρας με γυαλιά ηλίου σε κοντινό πλάνο με αναγραφόμενο κείμενο
2017
An Tolmas
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα που φοράει μαύρο δερμάτινο μπουφάν σε τροπικό φόντο
2017
Den Einai Arga (Mar G Rock Remix)