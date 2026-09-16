Άλμπουμ

Rythmos 9,49 Non Stop Mix by Nikos Halkousis, Vol. 9

Μύρωνας Στρατής

Κυκλοφόρησε το 2013
Λίστα Τραγουδιών
    Έμεινα Εδώ – Μικστ
    Τα Σάββατα – Μιξτ
    Να ‘σαι Καλά – Μιξντ
    Γιατ’ Αυτό Σ’ Αγαπώ – Mixed
    Ποτέ Ξανά – Mixed
    Ώσα Είχα – Μικστ
    Λείπει Πάλι Ο Θεός – Mixed
    Kristalla – Mixed
    Ώρα Μηδέν – Μικτό
    Meta – Mixed
    Φτάνω Στο Θεό – Μιξντ
    Πηδάω τα Κύματα – Μιξντ
    Κράτα Με – Μιξντ
    Δε Με Σκέφτεσαι – Mixed
    Κρύψε Με – Μικστ
    Η Καρδιά Με Πηγαίνει Εμένα – Mixed
    Τα Καλοκαιρινά τα Σ’ Αγαπώ – Mixed
    Πανηγυρίζω – Μίξεντ
    Έχεις Κάτι – Μιξντ
    Αν Είσαι Ένα Αστέρι – Mixed
    Δε Με Παίρνει – Μιξντ
    Καλώς Σας Βρήκα – Mixed
    Φεγγάρια Χάρτινα – Mixed
    Έλεγες – Σάμερ Λάιτς Ρεμίξ – Μι
    Δεν Κολλάω – Μιξντ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας και γυναίκα κάθονται αντικριστά σε καρέκλες σε λευκό δωμάτιο.
2020
Oso Zeis
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα καλλιτέχνη σε μωβ φόντο με τίτλο «Δεν Είναι Έτσι Η Αγάπη».
2019
Den Einai Etsi I Agapi
Κοντινό πορτρέτο άνδρα με μαύρο μπουφάν σε φόντο με τροπικά μοτίβα
2018
Nomos
2017
An Tolmas
Άνδρας με γυαλιά ηλίου σε κοντινό πλάνο με αναγραφόμενο κείμενο
2017
An Tolmas
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα που φοράει μαύρο δερμάτινο μπουφάν σε τροπικό φόντο
2017
Den Einai Arga (Mar G Rock Remix)